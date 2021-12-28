В Киеве задержали группировку с огромной партией наркотиков

Полицейские разоблачили наркодилеров, занимавшихся сбытом запрещенных веществ с помощью телеграма. У злоумышленников изъяли 6 килограммов разных наркотиков, 5 тысяч таблеток и более тысячи марок.

По данным следователей, сбытом наркотиков занимались два человека. Они долгое время распространяли всевозможные средства по всей территории Киева.

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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте особо опасных наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.

Изъяли наркотиков почти на 2 миллиона

Двое мужчин наладили достаточно мощный бизнес по сбыту наркотиков / Фото прокуратуры Киева

Полицейские Дарницкого управления полиции провели обыски в машинах и квартирах злоумышленников.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

6 килограммов разных видов наркотиков;

5 тысяч таблеток Xanax и экстази;

1120 марок LSD разных видов.

В машине одного из мужчин нашли немало пакетиков с наркотиками / Фото прокуратуры Киева

Эксперты оценили общую стоимость наркотических средств в 2 миллиона гривен. Изъятые наркотики отправили на экспертизу.

Если вину мужчин признает суд, им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.