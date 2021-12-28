У Києві затримали угруповання з величезною партією наркотиків

Поліцейські викрили наркодилерів, які займалися збутом заборонених речовин за допомогою телеграму. У зловмисників вилучили 6 кілограмів різних наркотиків, 5 тисяч пігулок та понад тисячу марок.

За даними слідчих, збутом наркотиків займалися двоє осіб. Вони довгий час розповсюджували різноманітні засоби по всій території Києва.

Дивіться також У Франківську чоловік викликав поліцію через крадіжку телефону і – попався на наркотиках

Зловмисникам вже повідомили про підозру у незаконному зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Вилучили наркотиків на майже 2 мільйони



Двоє чоловіків налагодили досить потужний бізнес зі збуту наркотиків / Фото прокуратури Києва

Поліцейські Дарницького управління поліції провели обшуки у машинах та квартирах зловмисників.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

6 кілограмів різних видів наркотиків;

5 тисяч пігулок Xanax та екстазі;

1120 марок LSD різних видів.



У машині одного з чоловіків знайшли чимало пакетиків з наркотиками / Фото прокуратури Києва

Експерти оцінили загальну вартість наркотичних засобів у 2 мільйони гривень. Вилучені наркотики відправили на експертизу.

Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.