В Киеве на заправке насмерть забили мужчину в подпитии: видео инцидента 18+

На автозаправке в Киеве пассажир такси насмерть забил мужчину в подпитии, который конфликтовал с сотрудником станции. О преступлении стало известно 29 сентября.

Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича ночью. Погибшим оказался 45 – летний мужчина, а нападавшим – парень 1995 года рождения.

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Хотел заступиться, но натворил беды

Нетрезвый мужчина приставал к сотруднику заправки. В какой-то момент из стоявшего рядом такси вышел пассажир, чтобы заступиться за оператора. Он несколько раз ударил незнакомца в живот и по голове.

После избиения потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала уехал, но потом вернулся и вызвал скорую помощь. Впрочем, врачам оставалось только констатировать смерть.

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Приступ ярости будет стоить десяти лет свободы

На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа и задержала нападавшего. Мужчине уже объявили о подозрении и посадили под ночной домашний арест.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное производство начато по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

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Текст публикации полиции Киева:

Столичные следователи сообщили о подозрении местному жителю, который до смерти избил мужчину

Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником автозаправочной станции. В результате потерпевший скончался до приезда скорой, а нарушителя на месте происшествия задержали правоохранители. За содеянное ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В полиции на спецлинию 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси:

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но потом вернулся и вызвал скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", – отметил капитан полиции.