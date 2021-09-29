У Києві на заправці на смерть забили чоловіка напідпитку: відео інциденту 18+

На автозаправці у Києві пасажир таксі на смерть забив чоловіка напідпитку, який конфліктував зі співробітником станції. Про злочин стало відомим 29 вересня.

Інцидент трапився на проспекті Романа Шухевича уночі. Загиблим виявився 45-річний чоловік, а нападником – хлопець 1995 року народження.

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Хотів заступитися, але накоїв біди

Нетверезий чоловік чіплявся до співробітника заправки. У якийсь момент із таксі, що стояло поруч, вийшов пасажир, аби заступитися за оператора. Він кілька разів ударив незнайомця в живіт та по голові.

Після побиття потерпілий впав на землю, а порушник спершу поїхав геть, але згодом повернувся та викликав швидку допомогу. Втім, лікарям залишалося тільки констатували смерть.

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Напад люті коштуватиме десяти років свободи

На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група і затримала нападника. Чоловіку вже оголосили про підозру та посадили під нічний домашній арешт.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Кримінальне провадження розпочато за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

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Вбивство через кохання на Білоцерківщині: подібний випадок

У селі Соколівка на Білоцерківщині 47-річний чоловік убив свою 34-річну співмешканку під час сварки. Він завдав їй сильного удару в голову кулаком. Зрештою жінка померла у лікарні.

Текст публікації поліції Києва:

Столичні слідчі повідомили про підозру місцевому мешканцю, який до смерті побив чоловіка

Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником автозаправної станції. У результаті потерпілий помер до приїзду швидкої, а порушника на місці події затримали правоохоронці. За скоєне йому загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі:

"Ми з`ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав швидку. Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка.

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", – зазначив капітан поліції.

