Киевлян напугали "взрывы" в центре Киева: в полиции объяснили, что это было
Источник:телеграм-канал "Киев Оперативный"
В центре Киева днем 5 октября прозвучал ряд странных "взрывов". Звуки изрядно напугали горожан, и они начали активно делиться видео в соцсетях.
Громкие выстрелы были слышны в разных уголках столицы. В частности, люди обращали на них внимание вблизи Европейской площади и даже в собственных домах в центре.
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В полиции раскрыли причину "канонады"
В отделе коммуникации полиции Киева поторопились успокоить киевлян и заверили, что никакой опасности не было. То, что в сети восприняли за взрывы, на самом деле оказалось торжественным залпом из ружей.
Это не взрыв, это в Мариинском парке происходила встреча президента Израиля,
– сказали правоохранители.
Киевлян напугали звуки, похожие на взрывы, в центре: видео
Торжественная встреча Владимира Зеленского и Ицхака Герцога
- Глава государства Израиль прибыл в Украину с официальным визитом 5 октября.
- Возле Мариинского дворца его встретил украинский лидер и почетный караул.
- Именно во время исполнения гимнов обеих стран и прозвучал торжественный салют из стрелкового оружия.
- После этого Герцог поздоровался с украинскими воинами традиционным лозунгом "Слава Украине!" и услышал в ответ "Героям Слава!"
Израильский лидер приветствовал почетный караул лозунгом "Слава Украине!" / Скриншот видео
Смотрите видео с официальной церемонии встречи президентов Украины и Израиля:
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