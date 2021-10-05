Киян налякали "вибухи" в центрі столиці: у поліції пояснили, що сталось
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
У середмісті Києва вдень 5 жовтня пролунала низка дивних "вибухів". Звуки неабияк налякали містян, і вони почали активно ділитися відео у соцмережах.
Гучні постріли було чути в різних куточках столиці. Зокрема, люди звертали на них увагу поблизу Європейської площі й навіть у власних домівках у центрі.
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В поліції розкрили причину "канонади"
У відділі комунікації поліції Києва поквапилися заспокоїти киян і запевнили, що ніякої небезпеки не було. Те, що у мережі сприйняли за вибухи, насправді виявилося урочистим залпом зі зброї.
То не вибух, то в Маріїнському парку відбувалася зустріч президента Ізраїлю,
– сказали правоохоронці.
Киян налякали звуки, схожі на вибухи, у середмісті: відео
Урочиста зустріч Володимира Зеленського та Іцхака Герцоґа
- Глава держави Ізраїль прибув до України з офіційним візитом 5 жовтня.
- Біля Маріїнського палацу його зустрів український лідер та почесна варта.
- Саме під час виконання гімнів обох країн і пролунав урочистий салют зі стрілецької зброї.
- Після цього Герцоґ привітався з українськими воїнами традиційним гаслом "Слава Україні!" та почув у відповідь "Героям Слава!".
Урочистий салют лунав під час виконання гімнів України та Ізраїлю / Скриншот відео
Ізраїльський лідер привітав почесну варту гаслом "Слава Україні!" / Скриншот відео
Дивіться відео з офіційної церемонії зустрічі президентів України та Ізраїлю:
Хибна тривога в педуніверситеті Драгоманова
Понад 300 студентів та викладачів Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова евакуювали вранці 4 жовтня. Причина – повідомлення про нібито мінування вишу. Зрештою вибухівки рятувальники та поліція не знайшли.