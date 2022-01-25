На Киевщине ревнивец забил соседа палкой и поджег, заметая следы

В селе Рожны Киевской области задержали 45-летнего мужчину, который совершил жестокое убийство соседа на почве ревности. Жуткий инцидент случился еще 12 января.

Во время распития спиртных напитков злоумышленник до смерти забил товарища палкой по голове. После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом вместе с телом жертвы.

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Все тайное становится явным

Сообщение в милицию поступило от местной жительницы, которая стала свидетелем пожара на улице Путевой и нашла обгоревшее тело погибшего.

Полицейские немедленно отправились на место вызова и сразу же установили личность погибшего.

Им оказался 48-летний хозяин дома.

Впрочем, выяснилось, что жизни его лишил вовсе не пожар: на голове пострадавшего следователи обнаружили многочисленные травмы.

Подозреваемым оказался 45-летний местный житель / Фото полиции Киевской области

Тело жертвы мужчина поджег в одной из комнат дома / Фото полиции Киевской области

Посиделки закончилась трагедией

Впоследствии правоохранители установили, что бытовой конфликт возник во время пьянки, которую устроил погибший, подозреваемый в убийстве и его спутница.

В какой-то момент злоумышленник приревновал женщину к товарищу и совершил над ним кровавую расправу. Поняв, что забил мужчину до смерти, подозреваемый перетащил труп в другую комнату и поджег.

Свидетелем пожара стала местная жительница, которая и вызвала полицию / Фото полиции Киевской области

Впереди – годы тюрьмы

Сейчас задержанному уже объявили о подозрении в умышленном убийстве, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если его вину докажут, мужчину могут упечь за решетку на 3 – 15 лет. Пока он находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

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