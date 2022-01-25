На Київщині ревнивець забив сусіда палицею і підпалив, замітаючи сліди

У селі Рожни на Київщині затримали 45-річного чоловіка, який скоїв жортоке вбивство сусіда на ґрунті ревнощів. Моторошний інцидент трапився ще 12 січня.

Під час розпивання спиртних напоїв зловмисник до смерті забив товариша палицею по голові. Після цього, аби приховати сліди злочину, чоловік підпалив будинок разом із тілом жертви.

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Все таємне стає явним

Повідомлення до правоохоронців надійшло від місцевої жительки, яка стала свідком пожежі на вулиці Шляховій і знайшла обгоріле тіло загиблого.

Поліціянти негайно вирушили на місце виклику й одразу ж встановили особу загиблого.

Ним виявився 48-річний господар будинку.

Втім, з'ясувалося, що життя його позбавила зовсім не пожежа: на голові потерпілого слідчі виявили численні травми.



Підозрюваним виявився 45-річний місцевий житель / Фото поліції Київської області



Тіло жертви чоловік підпалив у одній з кімнат будинку / Фото поліції Київської області

Гостина закінчилася трагедією

Згодом правоохоронці встановили, що побутовий конфлікт виник під час пиятики, яку влаштував загиблий, підозрюваний у вбивстві та його супутниця.

У якийсь момент зловмисник приревнував жінку до товариша і скоїв над ним криваву розправу. Зрозумівши, що забив чоловіка до смерті, підозрюваний перетяг труп в іншу кімнату й підпалив.



Свідком пожежі стала місцева жителька, яка і викликала поліцію / Фото поліції Київської області

Попереду – роки в'язниці

Наразі затриманому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві, а також в умисному знищенні або пошкодженні майна. Якщо його провину доведуть, чоловіка можуть запроторити за ґрати на 3 – 15 років. Поки він перебуває під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

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