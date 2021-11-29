В киевском ресторане пьяные клиенты учинили драку и угрожали всем пистолетом и ножом

Трех молодых людей задержали полицейские Киева после устроенного ими дебоша с использованием оружия. Инцидент произошел в одном из ресторанов в Голосеевском районе столицы.

Полицейские узнали о совершении преступления от работников развлекательного заведения. Когда же патрульные прибыли на место происшествия, злоумышленники из ресторана уже скрылись.

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Следователи пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, на какой машине двигались злоумышленники.

Угрожали стрельбой и резней

Полицейские выяснили, что трое мужчин 26, 20 и 19 лет напились в ресторане и спровоцировали драку с персоналом.

Злоумышленники повредили имущество заведения, а также угрожали всем окружающим применением пистолета и ножа. Впоследствии выяснилось, что оружие было пневматическим.

Фигурантов производства задержали вскоре после дебоша на Печерске. Вероятными хулиганами оказались двое киевлян и один житель Киевщины.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре суд будет избирать им меру пресечения.

Действия злоумышленников квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением оружия. Если вину злоумышленников признает суд, им грозит от 3 до 7 лет заключения.