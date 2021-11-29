У київському ресторані п'яні клієнти вчинили бійку та погрожували всім пістолетом і ножем

Трьох молодих людей затримали поліцейські Києва після влаштованого ними бешкету з використанням зброї. Інцидент стався в одному з ресторанів у Голосіївському районі столиці.

Поліцейські дізналися про вчинення злочину від працівників розважального закладу. Коли ж патрульні прибули на місце події, зловмисники з ресторану вже втекли.

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Слідчі передивилися записи з камер відеонагляду та з'ясували, на якій машині рухалися зловмисники.

Погрожували стріляниною та різаниною

Поліцейські з'ясували, що троє чоловіків 26, 20 та 19 років напилися у ресторані та спровокували бійку з персоналом.

Зловмисники пошкодили майно закладу, а також погрожували всім оточуючим застосуванням пістолету та ножа. Згодом з'ясувалося, що зброя була пневматичною.

Фігурантів провадження затримали невдовзі після бешкету на Печерську. Ймовірними хуліганами виявилися двоє киян та один житель Київщини.

Чоловікам повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме їм запобіжний захід.

Дії зловмисників кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Якщо провину зловмисників визнає суд, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.