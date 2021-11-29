Поліцейські дізналися про вчинення злочину від працівників розважального закладу. Коли ж патрульні прибули на місце події, зловмисники з ресторану вже втекли.
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Слідчі передивилися записи з камер відеонагляду та з'ясували, на якій машині рухалися зловмисники.
Погрожували стріляниною та різаниною
- Поліцейські з'ясували, що троє чоловіків 26, 20 та 19 років напилися у ресторані та спровокували бійку з персоналом.
- Зловмисники пошкодили майно закладу, а також погрожували всім оточуючим застосуванням пістолету та ножа. Згодом з'ясувалося, що зброя була пневматичною.
- Фігурантів провадження затримали невдовзі після бешкету на Печерську. Ймовірними хуліганами виявилися двоє киян та один житель Київщини.
- Чоловікам повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме їм запобіжний захід.
Дії зловмисників кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Якщо провину зловмисників визнає суд, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.