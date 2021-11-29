Об этом кошмаре в одном из жилищ города стало известно еще в феврале. Ребенка немедленно забрали, и делом занялись правоохранители. О завершении расследования сообщили 26 ноября. Первое судебное заседание в отношении обвиняемой должно состояться уже через 12 дней.

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Что известно об этом деле

У девочки, которую морили голодом, также диагностированы синдром Дауна и ДЦП. Она жила в квартире с 20-летней сестрой и матерью. Женщина вообще не работала, чтобы обеспечивать детей.

В доме не было света и газоснабжения. Коммуникации отключили за долги. Кроме этого, мать вообще не ухаживала за ребенком. Девушка постоянно находилась в колыбели и была вынуждена испражняться под себя.

Также у этих людей не было надлежащего питания. В холодильнике семьи заметили только 1 грязную кастрюлю. Поэтому правоохранители констатировали, что такое злостное невыполнение родительских обязанностей нельзя бросить на самотек.

Помещение, где морили голодом ребенка / Фото "Первый Городской"

Ребенка сразу забрали

Впоследствии состоялось заседание суда, где женщина признала, что ненадлежащим образом занималась уходом за дочкой. Также согласилась на то, что подростка нужно направить в центр реабилитации.

Суд постановил, что 15-летнюю девочку заберут из семьи. Однако горе-мать не лишили родительских прав, а выбрали другой тип наказания. Ее обязали выплачивать алименты в размере 1/4 части от доходов. Следует отметить, что эта сумма не должна быть меньше 50% прожиточного минимума (примерно 1 тысяча гривен).