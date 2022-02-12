Мечтает стать певицей: в Киеве 8-летней девочке провели сложную трансплантацию костного мозга

В Охматдете спасли 8-летнюю девочку, у которой диагностировали острую лимфобластную лейкемию. Ей трансплантировали костный мозг от неродственного донора.

Девочку уже выписали из больницы домой. На мероприятие пожаловала ее любимая певица Надя Дорофеева.

Интересно Львовские врачи впервые в Украине пересадили печень годовалому малышу

Ребенок попал в больницу в 2018 году

8-летняя Вероника впервые попала в Охматдет еще в 2018 году. Ей диагностировали острую лимфобластную лейкемию. Тогда ребенок в течение 9 месяцев лечился в отделении онкогематологии и проходил курсы химиетерапия. На некоторое время болезнь отступила.

Однако в 2021 году у девочки случился рецидив. Последние полгода она находилась в больнице. Веронике необходима была трансплантация костного мозга, ведь только она смогла бы спасти ребенка. Однако никто из ее семьи не подходил как донор, поэтому Украинский реестр доноров костного мозга начал искать совместимого.

Во всем мировом реестре (а это 39 миллионов доноров) не нашлось такого, который подошел бы ребенку по показателям 10 из 10. Была только многодетная 24-летняя женщина из Польши, которая подошла девочке на 9 из 10. Это не был идеальный вариант из-за ряда рисков. Однако именно эта женщина подарила шанс на жизнь Веронике.

Чтобы каждый украинец мог при необходимости найти донора 10 из 10, необходимо наполнять наш украинский реестр. Подробную информацию о донорстве костного мозга можно прочитать, перейдя по ссылке



На выписку к ребенку пришла Надя Дорофеева / Фото НДСБ Охматдет

Стоит прочитать Украинские медики запустили флешмоб, чтобы призвать к добровольному донорству

Девочке провели неродственную трансплантацию

Вероника – 22 ребенок в Охматдете, которому провели неродственную трансплантацию костного мозга. После нее это сделали еще двум детям. Несмотря на все риски, операция прошла успешно. 10 февраля девочку выписали из больницы на амбулаторное лечение.

Врачи отделения трансплантации костного мозга ввели традицию – ребенок на выписке звонит в колокол победителя. Это означает, что определенный этап лечения завершился.

Этот момент – уже победа ребенка, который терпеливо проходит тяжелое и сверхсложное лечение, и мы делаем для него праздник,

– отметил заведующий отделением Александр Лисица.

Кроме этого, сбылась еще одна мечта Вероники – к ней на выписку пришла ее любимая певица Надя Дорофеева. Девочка знает много ее песен наизусть. Одну из них девушки спели вместе.

"Глаза ребенка сияли от радости! Вероника имеет большие планы на будущее: она мечтает стать певицей, актрисой или шеф-поваром", – рассказали в больнице.

Отец девочки решил стать потенциальным донором костного мозга и зарегистрировался в Украинском реестре. Вероятно, когда-то он сможет спасти чью-то жизнь, как донор из Польши спасла его дочь.



Трансплантация прошла успешно / Фото НДСБ Охматдет