Львовские врачи выполнили такую операцию впервые в Украине. К счастью, она прошла успешно.

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Во Львове пересадили печень младенцу

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что во Львове впервые в Украине трансплантировали печень годовалому младенцу. Операцию провели в детской больнице первого территориального медицинского объединения города Львова.

Это одна из самых сложных операций, которую когда-либо проводили в Украине. В 3 месяца родители Артема узнали, что у него выраженная печеночная недостаточность. Трансплантацию ждали 9 месяцев. Посмертным донором стал 44-летний мужчина из Винницы,

– отметил мэр.

В первом ТМО Львова рассказали, что трансплантацию провели 12 января. Орган для этого транспортировали вертолетом из Винницы.

"Сейчас, на седьмые сутки после операции, можем наконец сказать: печень работает, состояние ребенка стабильное", – добавили медики.

Смотрите фото, как младенцу трансплантировали печень / Фото первого ТМО Львова

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Мальчик 4 месяца жил в больнице

Печень пересадили мальчику Артему из маленького села на Прикарпатье. Его вес составлял всего 9,5 килограмма. Малыш родился с непроходимыми желчевыводящими путями. На 3 месяца жизни врачи установили ему неутешительный диагноз – атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность.

"Болезнь у малыша выдавали желтая кожа и склеры глаз, а еще большой животик. Печень постепенно отказывала. В августе 22-летней маме Кристине сказали: единственный выход спасти сына – трансплантация печени", – отметили в ТМО.

В Украине еще не делали таких трансплантаций от посмертного донора, а из семьи мальчика как донор не подходил никто. Поэтому последние 4 месяца Артем с мамой жили в больнице и ждали операции. 6 января малыш отпраздновал в медучреждении свой первый день рождения.

"И вот 12 января стало известно, что в Виннице, в областной клинической психоневрологической больнице имени академика Александра Ющенко, есть донор. Это 44 – летний мужчина, в мозге которого разорвалась аневризма", – рассказали врачи.

Спасти пациента не удалось, однако его семья подписала согласие на изъятие органов. Печень может находиться вне тела максимум 12 часов, поэтому ее доставляли на вертолете Нацполиции. В детской больнице на Орлика орган встретили трансплантологи – львовские врачи и команда их коллег из столичной больницы "Феофания".

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Операция была сложной

По словам медиков, трансплантация была сверхсложной. Сначала врачам нужно было разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького пациента ее часть. Затем началась сама операция, которая продолжалась до утра – примерно 12 часов. С тех пор мальчик находится в реанимации под круглосуточным наблюдением.

Медики отметили, что успешная операция – это лишь половина пути. Мальчика ждет сложная адаптация, ведь его истощенный болезнью организм должен научиться жить с новым органом. Коллектив больницы прилагает максимум усилий, чтобы Артем выздоровел как можно скорее.

"Мы очень благодарны всем, благодаря кому в Украине удалось трансплантировать печень такому маленькому ребенку. Прежде всего это семья Артемчика, которая нам доверилась, также команды наших врачей и клинической больницы "Феофания", – добавили в больнице.

Также львовские врачи поблагодарили коллег из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Винницкой областной клинической психоневрологической больницы, Минздрава; украинский центр трансплант-координации, Нацполицию и Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Наибольшую благодарность и уважение медики выразили родственникам донора, которые согласились помочь спасти жизнь младенца.

Текст сообщения Андрея Садового:

Наши медики не останавливаются. Впервые во Львове и Украине пересадили печень годовалому младенцу. Трансплантацию провели в детской больнице первое территориальное медицинское объединение города Львова. Это одна из самых сложных операций, которую когда-либо проводили в Украине.

В 3 месяца родители Артема узнали, что у него выраженная печеночная недостаточность. Трансплантацию ждали 9 месяцев. Посмертным донором стал 44-летний мужчина из Винницы. Спасибо родным за такое решение! Светлая память