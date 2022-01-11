Спасителя для девочки нашли в Польше. В общей сложности маленькая Вика стала 19 в "Охматдете" и 21 в Украине человеком, которому сделали трансплантацию такого типа.

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Команда врачей, которая спасла жизнь маленькой Вике / Фото из фейсбука "Охматдета"

Длительная борьба за жизнь

До пересадки девочка проходила длительное лечение в Тернополе, а затем попала в "Охматдет". Там за ее жизнь боролись в отделении онкогематологии, а также трансплантации костного мозга.

Врачи проделали колоссальную работу для стабилизации состояния малыша: они подбирали схемы химиотерапии, разрабатывали стратегию лечения и готовили организм ребенка к такой ожидаемой процедуре.

Тем временем, Украинский реестр доноров костного мозга активно искал для девочки донора.

Ситуация осложнялась тем, что из-за отсутствия ремиссии дату сделки были вынуждены откладывать.

В конце концов, врачам удалось найти в Польше человека, чьи стволовые клетки полностью подходили для пересадки Вике.

За жизнь ребенка боролись врачи сразу двух отделений / Фото из фейсбука "Охматдета"

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Следующая мечта – Рождество дома

После трансплантации девочка продолжила интенсивное лечение в профильном отделении. Оно будет довольно длительным, но медики надеются, что все удастся и следующее Рождество ребенок будет встречать дома.

Медики надеются, что следующее Рождество девочка уже встретит дома / Фото из фейсбука "Охматдета"

Текст публикации "Охматдета":

На Рождество сбываются мечты: в Сочельник в "Охматдете" провели первую в Украине неродственную трансплантацию костного мозга в 2022 году.

Двухлетняя Виктория стала 19 пациенткой "Охматдета" и 21 в Украине, которой провели неродственную трансплантацию костного мозга. Первая трансплантация в этом году пришлась на Рождество, тогда и исполнилось заветное желание девочки и ее родителей — Вика получила шанс на полноценную жизнь.

За здоровье малыша сначала боролись тернопольские врачи, дальше девочка попала в "Охматдет". Сразу девочка проходила лечение в отделении онкогематологии, которым руководит Кубаль Наталья Александровна. Дальше здоровьем Виктории занималась команда отделения трансплантации костного мозга под руководством заведующего Александра Владимировича Лисицы.

Медики делали все возможное для спасения маленькой пациентки: подбирали схемы химиотерапии, разрабатывали стратегию лечения, готовили организм ребенка к трансплантации. Параллельно Украинский регистр доноров костного мозга проводил работу по поиску донора для Виктории. Из-за отсутствия ремиссии дату трансплантации пришлось переносить.

Спасителем для девочки стал донор из Польши. Он подошел ей по всем показателям. В общей сложности спасительные стволовые клетки от неродственных доноров в Украине уже получил 21 пациент, 19 из которых – в "Охматдете". Это дало шанс на жизнь пациентам с такими диагнозами, как лейкоз, апластическая анемия.

Сейчас девочка продолжает лечение в отделении трансплантации костного мозга "Охматдет". Впереди много работы, но мы верим, что все удастся. Выражаем благодарность всем причастным к развитию трансплантационного направления в Украине. Мы желаем маленькой Виктории крепкого здоровья и мечтаем, чтобы следующее Рождество она встречала дома.