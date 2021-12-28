По словам активистов, в 2021 году путешествие саней началось над "Охматдетом", чтобы устроить чудо малышам, которые находятся в заведении на лечении. Таким образом, несколько команд-организаторов хотели поддержать детей и создать для них сказочное настроение.
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Кроме того, сани пролетели мимо обоих берегов Днепра и даже посетили спальные районы.
Новогоднее чудо существует
- СаниСанты заметили жители столицы в небе вечером 28 декабря.
- Конструкцию с яркими гирляндами подняли с помощью квадрокоптеров.
- После полета над "Охматдетом" санки отправились заряжать новогодним настроением всех киевлян.
Сказочное настроение и новогоднее чудо ждут все, но больше всего — дети в больницах. Поэтому мы устроили для них настоящую новогоднюю сказку, чтобы поддержать и развлечь их и показать: новогоднее чудо существует, ведь живет в наших сердцах,
– рассказала организатор проекта "Сани в небе" Оксана Соржуленко.
Кроме того, организаторы акции передали малышам гостинцы и игрушки.
Смотрите видео полета саней Санты над Киевом:
Также организаторы говорят, что уже в следующем году санки могут пролететь не только над Киевом. Вполне вероятно, что в 2022 году новогодний транспорт будет летать и в других городах Украины.