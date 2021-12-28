За словами активістів, у 2021 році подорож санчат розпочалася над "Охматдитом", аби влаштувати диво малечі, яка перебуває у закладі на лікуванні. В такий спосіб кілька команд-організаторів хотіли підтримати дітей та створити для них казковий настрій.
Дивіться також На новорічні свята – у Київ: найкращі святкові шоу для дорослих та дітей
Крім того, санчата пролетіли повз обидва береги Дніпра та навіть завітали до спальних районів.
Новорічне диво існує
- Санчата Санти помітили мешканці столиці у небі ввечері 28 грудня.
- Конструкцію з яскравими гірляндами підняли за допомогою квадрокоптерів.
- Після польоту над "Охматдитом" санчата вирушили заряджати новорічним настроєм всіх киян.
На казковий настрій і новорічне диво чекають усі, та чи не найбільше — діти у лікарнях. Тому ми влаштували для них справжню новорічну казку, щоб підтримати та розважити їх та щоб показати: новорічне диво існує, адже живе в наших серцях,
– розповіла організаторка проєкту"Санчата у небі" Оксана Соржуленко.
Крім того, організатори акції передали малечі гостинці та іграшки.
Дивіться відео польоту санчат Санти над Києвом:
Також організатори кажуть, що вже наступного року санчата можуть пролетіти не тільки над Києвом. Цілком ймовірного, що у 2022 новорічний транспорт літатиме й у інших містах України.