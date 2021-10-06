Борьба за жизнь Златы продолжалась долгих два месяца. Все это время рядом с ней были опытные врачи, которые вместе прилагали сверхусилия, чтобы вернуть ребенка к жизни.

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Коварная инфекция

История спасения девочки началась еще в середине июля. Тогда ее родители обратились в частную клинику, поскольку думали, что у дочери – пищевое отравление.

На самом же деле все оказалось гораздо серьезнее – Злата подхватила опасную инфекцию. В "Охматдет" пациентка попала лишь на четвертые сутки болезни. За это время у нее уже возникла острая почечная недостаточность, поэтому медики были вынуждены делать диализ.

Болезнь забрала возможность говорить и дышать

Следующим органом, который пострадал от разрушительного действия инфекции, стали легкие. У Златы развилась пневмония, а уровень сатурации (насыщенности крови кислородом) упал до сверхкритических 50%.

Единственным способом спасения девочки на тот момент было подсоединение к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он на определенное время может заменять пациентам функции легких и сердца.

Врачи жертвовали отпусками ради жизни

Заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин решил использовать все шансы, чтобы не дать маленькой пациентке умереть. Поэтому он попросил помощи у своего коллеги – врача-анестезиолога Андрея Высоцкого. Тот, не колеблясь, отказался от собственного отпуска и присоединился к команде медиков, лечивших Злату.

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Долгая дорога возвращения

В конце концов ребенка наконец подсоединили к ЭКМО-аппарату. После этого начались ее 12 дней борьбы за жизнь. Крохе вывели трахеостому, постоянно делали диагностические бронхоскопии, но болезнь не отступала и даже усилилась.

Вдобавок ко всем проблемам у ребенка диагностировали токсический кардит. Этот диагноз заставил ее сердце работать менее чем на половину нормы.

Большой бой ради маленького чуда

Случай Златы был настолько особенным, что к ее лечению пришлось привлекать врачей сразу из нескольких учреждений. Ведь задача осложнялась тем, что легкие девочки болезнь поразила полностью.

Чтобы не допустить самого страшного, медики должны были комбинировать терапии – например, одновременно сочетать ЭКМО и заместительную почечную терапию. Специалистам "Охматдета" в этом нелегком деле помогали специалисты Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.

Между тем детский хирург отделения диагностики Ванда Малинецкая не прекращала консультаций и ежедневно делала девочке бронхоскопию.

Чтобы сохранить жизнь маленькой девочке, врачи и медсестры работали сверхурочно и даже не один раз просыпались посреди ночи – в самые критические моменты.

Злате вернули счастливое детство

В конце концов, совместными усилиями врачам удалось вытащить ребенка из критического состояния и спасти, несмотря на отказ трех жизненно важных органов. В середине сентября Злату выписали домой.

После отсоединения от аппаратов она впервые за два месяца смогла заговорить и расплакалась от счастья. Злата сказала: "Теперь меня слышат". Впереди маленькую пациентку еще ждут восстановления и наблюдения врачей, однако ее жизнь уже в безопасности.

В киевском "Охматдете" спасли двухлетнюю Злату с поражением почек, легких и сердца / Фото из фейсбука "Охматдета"

Текст публикации "Охматдета":

Можно ли выжить, когда отказали почки, сердце и легкие?

Это необычная история 2-летней девочки Златы, попавшей в "Охматдет". В середине июля родители Златы обратились в частную клинику. Все начиналось как обычное пищевое отравление. В "Охматдет" ребенок попал на четвертые сутки болезни, поскольку инфекция вызвала острую почечную недостаточность с необходимостью проведения диализа.

Следующим пораженным органом стали легкие – пневмония. Все время родители были рядом с ребенком, и отметка сатурации на уровне 50% несмотря на адекватную терапию была подобна приговору. В таком случае была лишь одна надежда – аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что позволяет временно заменить функции легких и сердца.

Заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин в очередной раз пошел по принципу: если есть шанс, мы им воспользуемся. Телефонный звонок Андрею Высоцкому – врачу-анестезиологу, который специализируется на экстракорпоральной терапии, прервал планы на отпуск последнего. Он остался, чтобы спасать девочку.

Аппарат ЭКМО и расходные материалы предоставили коллеги из Центра детской кардиологии и кардиохирургии, благодарим вас.

За последние полгода его начали использовать в "Охматдете" для тяжелых пациентов и помогли четырем больным без шанса на жизнь в условиях обычного лечения.

Злату подсоединили к ЭКМО. 12 суток неопределенности и ежедневного волнения, хирургически наложенная трахеостома, диагностические бронхоскопии, и еще один "подарок" – токсический кардит. Если проще – сердце работало менее чем на половину нормы.

Врачи признаются: для этого случая привлекли такое количество специалистов, что даже перечислить всех будет почти невозможно. Тяжесть случая в том, что это было не изолированное поражение легких, а мультисистемное поражение. Поэтому полечить Злату можно было только комбинацией факторов: совместить ЭКМО и заместительную почечную терапию. Специалисты Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины работали бок о бок с "Охматдетом" ради спасения ребенка.

Детский хирург отделения диагностики Ванда Малинецкая постоянно консультировала и проводила бронхоскопию, вся команда отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций работала неустанно. С ними – и медсестры, которые круглосуточно выполняли свой профессиональный и человеческий долг... Администрация больницы в критические моменты вскакивала посреди ночи, команда оставалась на работе сверхурочно.

Такой технологический вид медпомощи развивается в клинике недавно. Генеральный директор Владимир Жовнир, медицинский директор Сергей Чернышук вместе с командой медиков "Охматдета" взяли курс на развитие этого направления в больнице. Что доказывает простое утверждение: в любой методике главное – это команда людей.

А ответ на вопрос "Можно ли выжить, когда отказали почки, сердце и легкие?" – простой и лаконичный:

ДА!

Сейчас критические моменты – позади. В середине сентября девочку выписали. Злата уже давно не на ЭКМО и даже не на искусственной вентиляции легких, недавно впервые за два месяца услышала свой же голос и от неожиданности расплакалась.

"Теперь меня слышат", – обрадовалась маленькая Злата.

Мы были рядом все это время, Злата. У тебя впереди еще реабилитация и наблюдение. И "Охматдет" с радостью прощается с тобой: всегда будь здоровой!