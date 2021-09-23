Всего в "Охматдете" сейчас лечат 13 детей с коронавирусом. Медики призывают родителей не медлить с обращением в больницу, если у малышей не проходят симптомы простуды.

Заметьте Годовалая девочка проглотила перстень с острыми краями: львовские врачи спасли малышей

Коронавирус поразил 80% легких 5-летней девочки

В "Охматдете" рассказали, что сейчас медики борются за жизнь 5-летней девочки из Львовщины. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, которую вызвал SARS-CoV-2, сепсис, дыхательную, сердечно-сосудистую и полиорганную недостаточности и респираторный дистресс-синдром III степени. Легкие девочки поражены на 80%. Сейчас дышать ей помогает аппарат ИВЛ.

По словам врачей, болезнь начиналась банально. Девочка заболела, и все выглядело, как обычная простуда – кашель, насморк и тому подобное. Уже через 3 дня симптомы начали нарастать очень стремительно. Поэтому родители обратились к медикам. Ребенка привезли в "Охматдет". В данный момент мультидисциплинарная команда медучреждения делает все возможное для спасения маленькой пациентки.

Если индекс оксигенации будет снижаться, отрицательная динамика будет сохраняться, подсоединим ребенка к ЭКМО,

– рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.

Врачи призывают родителей следить за своими детьми. Если обычная простуда у малышей не проходит, не следует медлить. Если у ребенка есть симптомы коронавируса, необходимо немедленно обратиться к семейному врачу. В свою очередь, если малыш находится в тяжелом состоянии, следует позвонить в скорую и сообщить о подозрении на COVID-19.

Обратите внимание! В мае в "Охматдете" спасли жизнь самой молодой пациентки с коронавирусом. Новорожденная находилась в крайне тяжелом состоянии, ведь кроме COVID-19 у нее диагностировали бактериальный сепсис.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала