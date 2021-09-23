Загалом в "Охматдиті" зараз лікують 13 дітей з коронавірусом. Медики закликають батьків не зволікати зі зверненням до лікарні, якщо у малечі не минають симптоми застуди.

Зауважте Однорічна дівчинка проковтнула перстень з гострими краями: львівські лікарі врятували малечу

Коронавірус вразив 80% легенів 5-річної дівчинки

В "Охматдиті" розповіли, що наразі медики борються за життя 5-річної дівчинки з Львівщини. Дитина перебуває у вкрай важкому стані. У неї діагностували двобічну полісегментарну пневмонію, яку викликав SARS-CoV-2, сепсис, дихальну, серцево-судинну і поліорганну недостатності та респіраторний дистрес-синдром III ступеня. Легені дівчинки уражені на 80%. Наразі дихати їй допомагає апарат ШВЛ.

За словами лікарів, хвороба починалася банально. Дівчинка захворіла, і все виглядало, як звичайна застуда – кашель, нежить тощо. Вже через 3 дні симптоми почали наростати дуже стрімко. Тож батьки звернулися до медиків. Дитину привезли в "Охматдит". Зараз мультидисциплінарна команда медзакладу робить усе можливе для порятунку маленької пацієнтки.

Якщо індекс оксигенації буде знижуватися, негативна динаміка буде зберігатися, під'єднаємо дитину до ЕКМО,

– розповіла завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова.

Лікарі закликають батьків пильнувати своїх дітей. Якщо звичайна застуда у малечі не минає, не слід зволікати. Якщо у дитини є симптоми коронавірусу, необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря. Своєю чергою, якщо малеча перебуває у важкому стані, слід зателефонувати у швидку і повідомити про підозру на COVID-19.

Зверніть увагу! У травні в "Охматдиті" врятували життя наймолодшої пацієнтки з коронавірусом. Новонароджена перебувала у вкрай важкому стані, адже окрім COVID-19 у неї діагностували бактеріальний сепсис.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу