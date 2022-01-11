Рятівника для дівчинки знайшли аж у Польщі. Загалом маленька Віка стала 19 в "Охматдиті" та 21 в Україні людиною, якій зробили трансплантацію такого типу.

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Команда лікарів, яка врятувала життя маленькій Віці / Фото з фейсбуку "Охматдиту"

Тривала боротьба за життя

До пересадки дівчинка проходила тривале лікування в Тернополі, а згодом потрапила до "Охматдиту". Там за її життя боролися у відділенні онкогематології, а також трансплантації кісткового мозку.

Лікарі зробили колосальну роботу задля стабілізації стану малечі: вони підбирали схеми хіміотерапії, розробляли стратегію лікування та готували організм дитини до такої очікуваної процедури.

Тим часом Український реєстр донорів кісткового мозку активно шукав для дівчинки донора.

Ситуація ускладнювалася тим, що через відсутність ремісії дату операції були змушені відтерміновувати.

Зрештою лікарям вдалося знайти у Польщі людину, чиї стовбурові клітини повністю підходили для пересадки Віці.



За життя дитини боролися лікарі одразу двох віділень / Фото з фейсбуку "Охматдиту"

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Наступна мрія – Різдво вдома

Після трансплантації дівчинка продовжила інтенсивне лікування у профільному відділенні. Воно буде доволі тривалим, але медики сподіваються, що все вдасться і наступне Різдво дитина вже зустрічатиме вдома.



Медики сподіваються, що наступне Різдво дівчинка вже зустріне вдома / Фото з фейсбуку "Охматдиту"

Текст публікації "Охматдиту":

На Різдво здійснюються мрії: у Святвечір в "Охматдиті" провели першу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку в 2022 році.

Дворічна Вікторія стала 19 пацієнткою "Охматдиту" та 21 в Україні, якій провели неродинну трансплантацію кісткового мозку. Перша трансплантація цьогоріч припала на Різдво, тоді й здійснилося найзаповітніше бажання дівчинки та її батьків — Віка отримала шанс на повноцінне життя.

За здоров'я малечі спочатку боролися тернопільські лікарі, далі дівчинка потрапила до "Охматдиту". Одразу дівчинка проходила лікування у відділенні онкогематології, яким керує Кубаля Наталія Олександрівна. Далі здоров'ям Вікторії займалась команда відділення трансплантації кісткового мозку під керівництвом завідувача Олександра Володимировича Лисиці.

Медики робили все можливе для порятунки маленької пацієнтки: підбирали схеми хіміотерапії, розробляли стратегію лікування, готували організм дитини до трансплантації. Паралельно Український реєстр донорів кісткового мозку проводив роботу з пошуку донора для Вікторії. Через відсутність ремісії дату трансплантації довелося переносити.

Рятівником для дівчинки став донор з Польщі. Він підійшов їй за всіма показниками. Загалом рятівні стовбурові клітини від неродинних донорів в Україні вже отримав 21 пацієнт, 19 з яких – у "Охматдиті". Це дало шанс на життя пацієнтам з такими діагнозами, як лейкоз, апластична анемія тощо.

Зараз дівчинка продовжує лікування у відділенні трансплантації кісткового мозку "Охматдиту". Попереду ще багато роботи, але ми віримо, що все вдасться. Висловлюємо подяку усім причетним до розвитку трансплантаційного напрямку в Україні. Ми бажаємо маленькій Вікторії міцного здоров'я та мріємо, щоб наступне Різдво вона зустрічала вдома.