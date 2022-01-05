Что предусматривает документ

Документ охватывает вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

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Кроме того, документ предусматривает, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая является полностью независимой от человеческого влияния и самостоятельно осуществляет такой подбор по определенным критериям.

Внимание! В то же время, вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы еще не решили.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзацев 11 и 12 подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним, что законопроект №5831 по регулированию вопроса трансплантации анатомических материалов человеку Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 16 декабря.

В результате принятия законопроекта сведения о потенциальных донорах гемопоэтических стволовых клеток будут вносить в Государственную информационную систему трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Также письменный отказ от ранее согласованной трансплантации не нуждается в нотариальном удостоверении или подтверждении нотариусом подлинности подписи.

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