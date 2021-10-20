В постановлении указано, что Украинский центр транспланткоординации может вывозить анатомические материалы человека за пределы таможенной территории Украины. Речь идет о том, когда трансплантацию конечностей проводят в иностранных больницах.

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Заметим, эти правила касаются операций для участников боевых действий и лиц с инвалидностью, которую они получили в результате войны. То есть тех военных, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Сколько военных нуждаются в трансплантации конечностей

Сейчас около 1200 украинских военнослужащих потеряли конечности и нуждаются в проведении трансплатации.

Кстати, это решение также позволит украинским врачам перенять опыт иностранных коллег для проведения таких сложных операций. Все для того, чтобы в будущем реализовывать их в Украине.

Обратите внимание! Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года. Тогда вступил в силу соответствующий закон Украины. Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.



Постановление Кабмина / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко



Изменения процедуры трансплантации для военных / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко