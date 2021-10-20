У постанові зазначено, що Український центр транспланткоординації може вивозити анатомічні матеріали людини за межі митної території України. Мовиться про те, коли трансплантацію кінцівок проводять в іноземних лікарнях.

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Зауважимо, ці правила стосуються операцій для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни. Тобто тих військових, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях.

Скільки військових потребують трансплантації кінцівок

Наразі близько 1200 українських військовослужбовців втратили кінцівки та потребують проведення трансплатації.

До речі, це рішення також дозволить українським лікарям перейняти досвід іноземних колег з проведення таких надскладних операцій. Все для того, аби в майбутньому реалізовувати їх в Україні.

Зверніть увагу! Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року. Тоді набув чинності відповідний закон України. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.



Постанова Кабміну / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Зміни процедури трансплантації для військових / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка