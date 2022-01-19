Львівські лікарі виконали таку операцію вперше в Україні. На щастя, вона минула успішно.

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У Львові пересадили печінку немовляті

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові вперше в Україні трансплантували печінку 1-річному немовляті. Операцію провели у Дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

Це одна із найскладніших операцій, яку коли-небудь проводили в Україні. У 3 місяці батьки Артема дізнались, що у нього виражена печінкова недостатність. На трансплантацію чекали 9 місяців. Посмертним донором став 44-річний чоловік із Вінниці,

– зазначив мер.

У Першому ТМО Львова розповіли, що трансплантацію провели 12 січня. Орган для цього транспортували вертольотом з Вінниці.

"Нині, на сьому добу після операції, можемо нарешті сказати: печінка працює, стан дитини стабільний", – додали медики.

Дивіться фото, як немовляті трансплантували печінку / Фото Першого ТМО Львова

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Хлопчик 4 місяці жив у лікарні

Печінку пересадили хлопчику Артему із маленького села на Прикарпатті. Його вага становила всього 9,5 кілограма. Малюк народився з непрохідними жовчовивідними шляхами. На 3 місяці життя лікарі встановили йому невтішний діагноз – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність.

"Хворобу в малюка видавали жовта шкіра та склери очей, а ще великий животик. Печінка поступово відмовляла. У серпні 22-річній мамі Христині сказали: єдиний вихід врятувати сина – трансплантація печінки", – зазначили у ТМО.

В Україні ще не робили таких трансплантацій від посмертного донора, а з родини хлопчика як донор не підходив ніхто. Тож останні 4 місяці Артем з мамою жили в лікарні та чекали на операцію. 6 січня малюк відсвяткував у медзакладі свій перший день народження.

"І от 12 січня стало відомо, що у Вінниці, в обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені академіка Олександра Ющенка, є донор. Це 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма", – розповіли лікарі.

Врятувати пацієнта не вдалося, однак його родина підписала згоду на вилучення органів. Печінка може перебувати поза тілом максимум 12 годин, тож її доставляли на гвинтокрилі Нацполіції. В дитячій лікарні на Орлика орган зустріли трансплантологи – львівські лікарі та команда їхніх колег зі столичної лікарні "Феофанія".

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Операція була надскладною

За словами медиків, трансплантація була надскладною. Спершу лікарям потрібно було розділити донорську печінку, щоб взяти для маленького пацієнта її частину. Потім розпочалася сама операція, яка тривала до ранку – приблизно 12 годин. Відтоді хлопчик перебуває в реанімації під цілодобовим наглядом.

Медики зауважили, що успішна операція – це лише половина шляху. На хлопчика чекає складна адаптація, адже його виснажений хворобою організм повинен навчитися жити новим органом. Колектив лікарні докладає максимум зусиль, щоб Артем одужав якомога швидше.

"Ми дуже вдячні усім, завдяки кому в Україні вдалося трансплантувати печінку такій маленькій дитині. Найперше це родина Артемчика, яка нам довірилася, також команди наших лікарів і Клінічної лікарні "Феофанія", – додали в лікарні.

Також львівські лікарі подякували колегам з Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Вінницької обласної клінічної психоневрологічній лікарні, МОЗу; Українському центру трансплант-координації, Нацполіції та Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Найбільшу подяку та шану медики висловили родичам донора, які погодилися допомогти врятувати життя немовляти.

Текст допису Андрія Садового:

Наші медики не зупиняються. Вперше у Львові та Україні пересадили печінку однорічному немовляті. Трансплантацію провели у Дитячій лікарні Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. Це одна із найскладніших операцій, яку коли-небудь проводили в Україні.

У 3 місяці батьки Артема дізнались, що у нього виражена печінкова недостатність. На трансплантацію чекали 9 місяців. Посмертним донором став 44-річний чоловік із Вінниці. Дякуємо рідним за таке рішення! Світла пам‘ять