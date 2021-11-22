Мгновенное наказание: в Киеве прохожий избил подростков, которые разбивали самокат Bolt

22 ноября 2021 , 20:01
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Источник:

Magnolia TV

Трое злоумышленников били ногами прокатный электросамокат компании Bolt. Произошло это вечером 21 ноября возле Индустриального моста в Киеве.

Затею ребят, которым, скорее всего, не исполнилось 18, увидел случайный прохожий. Он почти сразу наказал злоумышленников физически.

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"Воспитание" подростков мужчина снял на видео.

Десятки людей проходили мимо

  • За тем, как три парня бьют ногами электросамокат Bolt, наблюдало много жителей столицы, которые просто шли мимо.
  • Лишь один неравнодушный прохожий, увидевший действия злоумышленников, решил преподнести им урок.
  • Мужчина подошел к нарушителям покоя и требовал срочно прекратить ломку самоката.
  • После замечания подростки на шаг отошли от самоката, но мгновенно начали получать тяжелые удары.

Двое из трех участников инцидента оказались на асфальте, после чего начали бежать с места происшествия. На избиение мужчиной подростков, как и на совершенное детьми нарушение, никто из прохожих не отреагировал.

В комментариях к видео с разборками мужчины с подростками в соцсетях почти все пользователи выразили мнение, что прохожий сделал все верно. Киевляне отметили, что именно таким образом можно действенно научить злоумышленников аккуратно относиться к чужому имуществу.

Смотрите видео избиения подростков, пытавшихся сломать самокат Bolt в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов