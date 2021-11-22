Мгновенное наказание: в Киеве прохожий избил подростков, которые разбивали самокат Bolt

Трое злоумышленников били ногами прокатный электросамокат компании Bolt. Произошло это вечером 21 ноября возле Индустриального моста в Киеве.

Затею ребят, которым, скорее всего, не исполнилось 18, увидел случайный прохожий. Он почти сразу наказал злоумышленников физически.

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"Воспитание" подростков мужчина снял на видео.

Десятки людей проходили мимо

За тем, как три парня бьют ногами электросамокат Bolt, наблюдало много жителей столицы, которые просто шли мимо.

Лишь один неравнодушный прохожий, увидевший действия злоумышленников, решил преподнести им урок.

Мужчина подошел к нарушителям покоя и требовал срочно прекратить ломку самоката.

После замечания подростки на шаг отошли от самоката, но мгновенно начали получать тяжелые удары.

Двое из трех участников инцидента оказались на асфальте, после чего начали бежать с места происшествия. На избиение мужчиной подростков, как и на совершенное детьми нарушение, никто из прохожих не отреагировал.

В комментариях к видео с разборками мужчины с подростками в соцсетях почти все пользователи выразили мнение, что прохожий сделал все верно. Киевляне отметили, что именно таким образом можно действенно научить злоумышленников аккуратно относиться к чужому имуществу.

Смотрите видео избиения подростков, пытавшихся сломать самокат Bolt в Киеве: