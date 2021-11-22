Миттєве покарання: у Києві перехожий побив підлітків, які трощили самокат Bolt

22 листопада 2021 , 19:54
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Джерело:

Magnolia TV

Троє зловмисників били ногами прокатний електросамокат компанії Bolt. Сталося це ввечері 21 листопада біля Індустріального мосту в Києві.

Витівку хлопців, яким, скоріш за все, не виповнилося 18, побачив випадковий перехожий. Він майже одразу покарав зловмисників фізично.

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"Виховання" підлітків чоловік зняв на відео.

Десятки людей проходили повз

  • За тим, як троє хлопців б'ють ногами електросамокат Bolt, спостерігали численні жителі столиці, які просто йшли повз. 
  • Лише один небайдужий перехожий, що побачив дії зловмисників, вирішив подати їм урок.
  • Чоловік підійшов до порушників спокою та вимагав терміново припинити ламання самокату.
  • Після зауваження підлітки на крок відійшли від самокату, але миттєво почали отримувати досить важкі удари.

Двоє з трьох учасників інциденту опинилися на асфальті, після чого почали тікати з місця події. На побиття чоловіком підлітків, як і на скоєне дітьми порушення, ніхто з перехожих не відреагував.

У коментарях до відео розбірок чоловіка з підлітками у соцмережах майже всі користувачі висловили думку, що перехожий зробив все вірно. Кияни зазначили, що саме в такий спосіб можна дієво навчити зловмисників охайно ставитися до чужого майна.

Дивіться відео побиття підлітків, які намагалися зламати самокат Bolt у Києві:

Автор: Олексій Чибісов