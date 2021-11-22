Миттєве покарання: у Києві перехожий побив підлітків, які трощили самокат Bolt

Троє зловмисників били ногами прокатний електросамокат компанії Bolt. Сталося це ввечері 21 листопада біля Індустріального мосту в Києві.

Витівку хлопців, яким, скоріш за все, не виповнилося 18, побачив випадковий перехожий. Він майже одразу покарав зловмисників фізично.

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"Виховання" підлітків чоловік зняв на відео.

Десятки людей проходили повз

За тим, як троє хлопців б'ють ногами електросамокат Bolt, спостерігали численні жителі столиці, які просто йшли повз.

Лише один небайдужий перехожий, що побачив дії зловмисників, вирішив подати їм урок.

Чоловік підійшов до порушників спокою та вимагав терміново припинити ламання самокату.

Після зауваження підлітки на крок відійшли від самокату, але миттєво почали отримувати досить важкі удари.

Двоє з трьох учасників інциденту опинилися на асфальті, після чого почали тікати з місця події. На побиття чоловіком підлітків, як і на скоєне дітьми порушення, ніхто з перехожих не відреагував.

У коментарях до відео розбірок чоловіка з підлітками у соцмережах майже всі користувачі висловили думку, що перехожий зробив все вірно. Кияни зазначили, що саме в такий спосіб можна дієво навчити зловмисників охайно ставитися до чужого майна.

Дивіться відео побиття підлітків, які намагалися зламати самокат Bolt у Києві: