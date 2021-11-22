Інспектори звернули увагу на автомобіль порушника на проспекті Шевченка. Однак він не відреагував на вимогу патрульних зупинитися.
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Вийшов з авто й побіг
Тоді правоохоронці почали наздоганяти легковик Toyota, який до цього порушив правила. Його водій не впорався з кермуванням уже на вулиці Маршала Говорова.
Там він врізався в 3 припаркованих легковики. Після цього чоловік спробував втікати пішки. Проте це вже не вдалося, оскільки патрульні його затримали.
Виявилося, що водієм був 24-річний чоловік. При поверхневій перевірці в нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.
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Що загрожує за такі порушення
Патрульні склали на чоловіка одразу кілька адмінпротоколів за кількома статтями. Всі вони передбачають різне покарання:
- Невиконання вимоги про зупинку – штраф 153 гривні або позбавлення прав на 3 – 6 місяців.
- Порушення правил, що спричинило пошкодження транспорту – штраф 340 гривень або позбавлення прав на строк від 6 місяців до року.
- Керування транспортом в стані сп’яніння – штраф 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік.
Схожа подія раніше
У Львові 7 жовтня інший п'яний водій наполегливо намагався втекти від патрульних. Спершу він мчав на шаленій швидкості.
Проте згодом зрозумів, що не втече на автівці. Тому потім просто вийшов з неї й почав втікати пішки. Порушника затримали та виписали 2 протоколи.