Інспектори звернули увагу на автомобіль порушника на проспекті Шевченка. Однак він не відреагував на вимогу патрульних зупинитися.

Актуально На Березняках п'яний водій протаранив авто й влаштував дебош: відео моторошної ДТП

Вийшов з авто й побіг

Тоді правоохоронці почали наздоганяти легковик Toyota, який до цього порушив правила. Його водій не впорався з кермуванням уже на вулиці Маршала Говорова.

Там він врізався в 3 припаркованих легковики. Після цього чоловік спробував втікати пішки. Проте це вже не вдалося, оскільки патрульні його затримали.

Виявилося, що водієм був 24-річний чоловік. При поверхневій перевірці в нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Погоня за п'яним водієм в Одесі: дивіться відео

Що загрожує за такі порушення

Патрульні склали на чоловіка одразу кілька адмінпротоколів за кількома статтями. Всі вони передбачають різне покарання:

Невиконання вимоги про зупинку – штраф 153 гривні або позбавлення прав на 3 – 6 місяців.

або позбавлення прав на 3 – 6 місяців. Порушення правил, що спричинило пошкодження транспорту – штраф 340 гривень або позбавлення прав на строк від 6 місяців до року.

або позбавлення прав на строк від 6 місяців до року. Керування транспортом в стані сп’яніння – штраф 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік.

Схожа подія раніше

У Львові 7 жовтня інший п'яний водій наполегливо намагався втекти від патрульних. Спершу він мчав на шаленій швидкості.

Проте згодом зрозумів, що не втече на автівці. Тому потім просто вийшов з неї й почав втікати пішки. Порушника затримали та виписали 2 протоколи.