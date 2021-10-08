Епічна погоня: п'яний львів'янин намагався втекти від патрульних на авто, а потім – пішки

Патрульні таки наздогнали втікача. Тепер йому загрожує чималий штраф.
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П'яний водій намагався втекти від поліції
Приблизно опівночі в районі вулиці Замарстинівської патрульні помітили автівку Toyota Camry, водій якої порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили порушника і повідомили про причину. Натомість водій різко розпочав рух.
Патрульні почали переслідування, давши втікачу вказівку про зупинку. Він її проігнорував і продовжив втечу. Невдовзі чоловік під'їхав до одного з будинків на вулиці Хвильового. Він вийшов з автівки й побіг, намагаючись відірватись від поліцейських.
Врешті патрульні наздогнали порушника. Під час спілкування поліцейські зрозуміли, чому львів'янин втікав, – він був п'яним. Від перевірки на алкоголь чоловік відмовився.
П'яний водій втікав від поліції / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Порушнику загрожує штраф
Патрульні склали на 52-річного львів'янина склали 2 протоколи:
- за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";
- за "невиконання водієм вимог про зупинку".
Також на чоловіка винесли постанову за "порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами". Окрім того, втікачеві загрожує відповідальність за опір працівникам поліції.