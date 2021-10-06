Алкоголю у 19 разів вище норми: у Львові дуже п'яний водій спричинив ДТП

На щастя, аварія минула без постраждалих. На водія склали адмінматеріали.
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Дуже п'яний водій спричинив ДТП
ДТП трапилась ввечері 5 жовтня на вулиці Гайдамацькій. Водій автівки Citroen Berlingo не дотримався безпечної дистанції та влетів в авто Kia, що їхало попереду. На місце аварії прибули патрульні. Вони виявили у винуватця ДТП ознаки сильного алкогольного сп'яніння.
Перевірка на пристрої Drager показала результат – 3,73 проміле. Це майже у 19 разів перевищує допустиму норму. У салоні лежала відкрита пляшка алкоголю. Пасажир Citroen також був нетверезим.
У крові водія виявили 3,73 проміле алкоголю / Патрульна поліція Львівщини
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Чоловікові загрожує штраф
Патрульні склали на 35-річного водія 2 протоколи:
- за керування транспортним засобом в стані сп'яніння;
- за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.
За п'яне кермування чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на рік.
Чоловік в'їхав в авто, що рухалось попереду / Патрульна поліція Львівщини
Пасажир автівки також був п'яним / Патрульна поліція Львівщини
У салоні знайшли пляшку з алкоголем / Патрульна поліція Львівщини