Алкоголю у 19 разів вище норми: у Львові дуже п'яний водій спричинив ДТП

На щастя, аварія минула без постраждалих. На водія склали адмінматеріали.

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Дуже п'яний водій спричинив ДТП

ДТП трапилась ввечері 5 жовтня на вулиці Гайдамацькій. Водій автівки Citroen Berlingo не дотримався безпечної дистанції та влетів в авто Kia, що їхало попереду. На місце аварії прибули патрульні. Вони виявили у винуватця ДТП ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Перевірка на пристрої Drager показала результат – 3,73 проміле. Це майже у 19 разів перевищує допустиму норму. У салоні лежала відкрита пляшка алкоголю. Пасажир Citroen також був нетверезим.



У крові водія виявили 3,73 проміле алкоголю / Патрульна поліція Львівщини

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Чоловікові загрожує штраф

Патрульні склали на 35-річного водія 2 протоколи:

за керування транспортним засобом в стані сп'яніння;

за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

За п'яне кермування чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на рік.

Зауважте! З початку 2021 року на Львівщині зареєстрували 488 ДТП з вини п'яних водіїв. В аваріях постраждали 106 людей, а 10 – загинули.



Чоловік в'їхав в авто, що рухалось попереду / Патрульна поліція Львівщини



Пасажир автівки також був п'яним / Патрульна поліція Львівщини



У салоні знайшли пляшку з алкоголем / Патрульна поліція Львівщини