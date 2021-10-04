На правоохоронця виписали протокол та постанову. Чоловікові загрожує чималий штраф.
До теми Львівського поліцейського спіймали п'яним за кермом: фото з місця події
Поліцейського звільнили з роботи
На вулиці Студентській 4 вересня патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував 33-річний старший дізнавач, капітан поліції Юрій Кобилецький. Правоохоронець був п'яним.
Водій надув 0,45% в кабінеті огляду на Кульпарківський,
– розповіли активісти.
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська зазначила, що з цього приводу у поліції розпочали службове розслідування. На Кобилецького виписали протокол за нетверезе водіння та постанову за порушення правил дорожнього руху. Йому загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.
У мережі 2 жовтня з'явилось повідомлення, що поліцейського звільнили. До активістів потрапив лист-відповідь начальника ГУНП у Львівській області Олександра Шляховського. У ньому мовиться, що 30 вересня до Кобилецького застосували дисциплінарне стягнення – звільнення зі служби в поліції.