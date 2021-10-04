На правоохранителя выписали протокол и постановление. Мужчине грозит немалый штраф.

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Полицейского уволили с работы

На улице Студенческой 4 сентября патрульные остановили машину, за рулем которой находился 33-летний старший дознаватель, капитан полиции Юрий Кобылецкий. Страж порядка был пьян.

Водитель надул 0,45% в кабинете досмотра на Кульпарковский,

– рассказали активисты.

Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская отметила, что по этому поводу в полиции начали служебное расследование. На Кобылецкого выписали протокол за нетрезвое вождение и постановление за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год.

В сети 2 октября появилось сообщение, что полицейского уволили. К активистам попало письмо-ответ начальника ГУНП во Львовской области Александра Шляховского. В нем говорится, что 30 сентября к Кобылецкому применили дисциплинарное взыскание – увольнение со службы в полиции.



Кобылецкого уволили из полиции / Фото Pitbull Lvi