На місці події працювали рятувальники. На час проведення робіт трасу перекрили.

До теми На Прикарпатті водійка збила чоловіка та залишила його помирати на дорозі

На трасі перекинувся бензовоз

О 21:45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Великі Мости на трасі Ковель – Жовква перекинулась автоцистерна Reno-Premium. Вона розгерметизувалась і на дорогу вилилась каустична сода.

До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС. Внаслідок аварії забруднились 10 кілометрів траси. Патрульні перекрили дорогу для руху транспорту. Рятувальники очищали її до 1:00.

Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС Львівщини

Зауважте 22-річній львів'янці відірвало руку в нищівній ДТП на Тернопільщині: фото з місця події

Водій отримав опіки

На момент прибуття рятувальників до місця виклику 50-річного водія вантажівки вже відвезли у Червоноградську центральну міську лікарню. У нього діагностували хімічний опік лівої стопи. Після огляду чоловік відмовився від госпіталізації.

Співробітники ДСНС працювали у спеціальних захисних костюмах. Щоб запобігти значному випаровуванню речовини, рятувальники провели роботи з осадження хмари з випарами, які виходили з цистерни. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.