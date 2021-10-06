На місці події працювали рятувальники. На час проведення робіт трасу перекрили.
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На трасі перекинувся бензовоз
О 21:45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Великі Мости на трасі Ковель – Жовква перекинулась автоцистерна Reno-Premium. Вона розгерметизувалась і на дорогу вилилась каустична сода.
До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС. Внаслідок аварії забруднились 10 кілометрів траси. Патрульні перекрили дорогу для руху транспорту. Рятувальники очищали її до 1:00.
Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС Львівщини
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Водій отримав опіки
На момент прибуття рятувальників до місця виклику 50-річного водія вантажівки вже відвезли у Червоноградську центральну міську лікарню. У нього діагностували хімічний опік лівої стопи. Після огляду чоловік відмовився від госпіталізації.
Співробітники ДСНС працювали у спеціальних захисних костюмах. Щоб запобігти значному випаровуванню речовини, рятувальники провели роботи з осадження хмари з випарами, які виходили з цистерни. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.