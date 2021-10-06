На месте происшествия работали спасатели. На время проведения работ трассу перекрыли.

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На трассе перевернулся бензовоз

В 21:45 спасателям поступило сообщение о том, что возле города Великие Мосты на трассе Ковель – Жолква перевернулась автоцистерна Reno-Premium. Она разгерметизировалась и на дорогу вылилась каустическая сода.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС. В результате аварии загрязнились 10 километров трассы. Патрульные перекрыли дорогу для движения транспорта. Спасатели очищали ее до 1:00.

Смотрите фото с места аварии / Фото ГСЧС Львовщины

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Водитель получил ожоги

На момент прибытия спасателей на место вызова 50-летнего водителя грузовика уже увезли в Червоноградскую центральную городскую больницу. У него диагностировали химический ожог левой стопы. После осмотра мужчина отказался от госпитализации.

Сотрудники ГСЧС работали в специальных защитных костюмах. Чтобы предотвратить значительное испарение вещества, спасатели провели работы по осаждению облака с испарениями, которые исходили из цистерны. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.