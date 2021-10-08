Патрульные догнали беглеца. Теперь ему грозит немалый штраф.

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Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Примерно в полночь в районе улицы Замарстыновской патрульные заметили машину Toyota Camry, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя и сообщили причину. Но водитель резко начал движение.

Патрульные начали преследование, дав беглецу указание об остановке. Он его проигнорировал и продолжил побег. Вскоре мужчина подъехал к одному из домов на улице Хвилевого. Он вышел из машины и побежал, пытаясь оторваться от полицейских.

Наконец патрульные догнали нарушителя. Во время общения полицейские поняли, почему львовянин убегал, – он был пьян. От проверки на алкоголь мужчина отказался.

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Пьяный водитель убегал от полиции / Фото патрульной полиции Львовщины

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Нарушителю грозит штраф

Патрульные составили на 52-летнего львовянина2 протокола:

  • за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";
  • за "невыполнение водителем требований об остановке".

Также на мужчину вынесли постановление за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами. Кроме того, беглецу грозит ответственность за сопротивление сотрудникам полиции.