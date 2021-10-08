Патрульные догнали беглеца. Теперь ему грозит немалый штраф.

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Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Примерно в полночь в районе улицы Замарстыновской патрульные заметили машину Toyota Camry, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя и сообщили причину. Но водитель резко начал движение.

Патрульные начали преследование, дав беглецу указание об остановке. Он его проигнорировал и продолжил побег. Вскоре мужчина подъехал к одному из домов на улице Хвилевого. Он вышел из машины и побежал, пытаясь оторваться от полицейских.

Наконец патрульные догнали нарушителя. Во время общения полицейские поняли, почему львовянин убегал, – он был пьян. От проверки на алкоголь мужчина отказался.



Пьяный водитель убегал от полиции / Фото патрульной полиции Львовщины

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Нарушителю грозит штраф

Патрульные составили на 52-летнего львовянина2 протокола:

за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";

за "невыполнение водителем требований об остановке".

Также на мужчину вынесли постановление за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами. Кроме того, беглецу грозит ответственность за сопротивление сотрудникам полиции.

Интересно! За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год.