Патрульные догнали беглеца. Теперь ему грозит немалый штраф.
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Пьяный водитель пытался скрыться от полиции
Примерно в полночь в районе улицы Замарстыновской патрульные заметили машину Toyota Camry, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя и сообщили причину. Но водитель резко начал движение.
Патрульные начали преследование, дав беглецу указание об остановке. Он его проигнорировал и продолжил побег. Вскоре мужчина подъехал к одному из домов на улице Хвилевого. Он вышел из машины и побежал, пытаясь оторваться от полицейских.
Наконец патрульные догнали нарушителя. Во время общения полицейские поняли, почему львовянин убегал, – он был пьян. От проверки на алкоголь мужчина отказался.
Пьяный водитель убегал от полиции / Фото патрульной полиции Львовщины
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Нарушителю грозит штраф
Патрульные составили на 52-летнего львовянина2 протокола:
- за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";
- за "невыполнение водителем требований об остановке".
Также на мужчину вынесли постановление за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами. Кроме того, беглецу грозит ответственность за сопротивление сотрудникам полиции.