Иностранец не знает украинского языка. Поэтому мужчина не понимал, что патрульные предлагали ему пройти проверку на алкоголь.

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Патрульные остановили пьяного итальянца за рулем

В материалах дела говорится, что 14 июня в начале улицы Шота Руставели львовские патрульные остановили автомобиль Fiat. Им управлял итальянец с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти проверку на содержание алкоголя в крови. Поэтому патрульные составили на него админматериалы за нетрезвое вождение.

На судебное заседание итальянец не явился. Зато его адвокат вину мужчины отрицал. По его словам, во время оформления протокола патрульные должны были предоставить иностранцу переводчика.

Во время судебного заседания показали оперативное видео полицейских. На нем видно, что итальянец не понял, что патрульный предлагал ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Именно поэтому мужчина и отказался.

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Суд закрыл уголовное производство

Лычаковский районный суд Львова признал, что, по закону, полицейские должны были разъяснить водителю, в чем его обвиняют. Также при необходимости им следовало привлечь переводчика.

Поскольку патрульные составили админпротокол с нарушением, судья Назарий Нор закрыл уголовное производство против итальянца за вождение в состоянии опьянения. По мнению суда, состава правонарушения не было. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Заметьте! За пьяное вождение итальянцу грозило 10,2 тысячи гривен штрафа.