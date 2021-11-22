Инспекторы обратили внимание на автомобиль нарушителя на проспекте Шевченко. Однако он не отреагировал на требование патрульных остановиться.

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Вышел из авто и побежал

Тогда правоохранители начали догонять легковушку Toyota, которая до этого нарушила правила. Ее водитель не справился с управлением уже на улице Маршала Говорова.

Там он врезался в 3 припаркованные легковушки. После этого мужчина попытался убежать. Однако это ему не удалось, потому что патрульные его задержали.

Выяснилось, что водителем был 24-летний мужчина. При поверхностной проверке у него были явные признаки алкогольного опьянения.

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Что угрожает за такие нарушения

Патрульные составили на мужчину сразу несколько админпротоколов по нескольким статьям. Все они предусматривают разное наказание:

Невыполнение требования об остановке – штраф 153 гривны или лишение прав на 3 – 6 месяцев.

Нарушение правил, повлекшее повреждение транспорта – штраф 340 гривен или лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

Управление транспортом в состоянии опьянения – штраф 17 тысяч гривен и лишение прав в год.

Похожее событие ранее

Во Львове 7 октября другой пьяный водитель настойчиво пытался скрыться от патрульных. Сначала он несся на бешеной скорости.

Однако потом понял, что не уйдет на автомобиле. Поэтому просто вышел из него и принялся бежать. Нарушителя задержали и выписали 2 протокола.