В Киеве усилили мобилизацию: количество ТЦК-групп увеличилось на 40%

В Киеве за последние несколько месяцев существенно усилили мобилизационные мероприятия – количество групп оповещения ТЦК и СП выросло примерно на 40%. Такие изменения связаны с необходимостью повышения эффективности мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко.

Как увеличилось количество ТЦК-групп в Киеве?

В столичном ТЦК заявили, что усиление мобилизационных мероприятий произошло в течение последних 3 – 4 месяцев. По словам Кравченко, после изменений в структуру территориальных центров комплектования были пересмотрены подходы к работе взводов охраны и оповещения.

В результате количество мобильных групп, которые занимаются оповещением военнообязанных, увеличили на 40%. В ТЦК отмечают, что кроме этого были изменены подходы к работе взводов охраны и оповещения, с последующим расширением их количества. Это является частью общей работы по выполнению мобилизационных задач.

Заметим, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что сейчас мобилизация в Украине должна продолжаться, поскольку другого пути нет. Он пояснил, что только за счет добровольцев пока невозможно полностью обеспечить потребности армии в необходимом количестве личного состава.

В то же время генерал заявил о необходимости бороться с инцидентами со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в частности речь идет о случаях жестокого обращения с мобилизованными.

Недавно Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что количество обращений относительно вероятных нарушений прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза. Всего сейчас есть 6 тысяч обращений граждан, в которых говорится о применении силы и использования балаклав сотрудниками ТЦК.

Юристы сообщают, что вскоре базовая общая военная подготовка станет обязательным для мужчин, одновременно отсутствие этого критерия не влияет на возможность бронирования работников.

Однако, по закону, бронировать на критически важных предприятиях могут только мужчин в возрасте от 25 лет, поскольку до этого времени человек еще не считается военнообязанным.

На воинском учете гражданин будет считаться как военнообязанный уже в течение одного месяца после достижения 25-летия. ТЦК автоматически оформляют его в реестре.

Заметим, что повестки от ТЦК могут присылать на адрес проживания, который указал военнообязанный. Неявка может быть оправдана определенным перечнем причин, однако за игнорирование без веской причины предусмотрены штрафы и возможна уголовная ответственность.