Новая попытка изнасилования в поезде УЗ: художница объяснила, почему закрыла резонансный пост
Источник:фейсбук Надежды Кушнир
Художница-иллюстратор Надежда Кушнир, которую едва не изнасиловали в поезде Укрзализныци, не удаляла свое сообщение об этом. Она ограничила к нему доступ из-за бестактности некоторых журналистов и обвинений в свой адрес.
Женщину возмутило, что определенные медиа, гонясь за инфоповодами, забывают о сочувствии. Кроме того, Кушнир удивила предвзятость по отношению к ней многих комментаторов в соцсетях.
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Пожалела, что поделилась
Иллюстратор призналась, что после пережитого ей нужно побыть наедине. К тому же, за последние сутки она прочитала о себе в интернете слишком много негатива.
Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", Наср*ть в каком вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации,
– написала Кушнир.
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Комментаторы списали все на "хайп"
Художницу также удивило, что некоторые люди оценили ее жуткий рассказ как выдумку ради славы. Кушнир напомнила хейтерам, что имела ее и до этого благодаря творческой профессии.
"Больше всего в этом всем меня удивляют комментарии, что я все придумала, чтобы обо мне узнали. Ну да, это же так и надо было. 11 лет делать кучу охре*нных проектов, о которых все молчат, но чтоб о тебе написали, когда тебя добивался стремный жирный мужик без пупка. Детскому иллюстратору же так нужна такая слава, очень в работе помогает, ага", – эмоционально отметила иллюстратор.
Нападение на Кушнир в купе поезда: что известно
- Инцидент произошел в ночь на 29 сентября в поезде Киев – Львов.
- Сначала мужчина хотел, чтобы женщина коснулась его, а после отказа стянул одеяло и начал приставать.
- Пассажиры в вагоне не поддержали художницу, а лишь возмутились из-за ее криков.
- Кушнир переселили в другое купе, впрочем, там другой попутчик заявил ей, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".
- В Укрзализныце попросили, чтобы потерпевшая подробно рассказала о случае, чтобы должным образом отреагировать на действия проводников.
- Кроме того, в компании пообещали решить вопрос с установлением камер видеонаблюдения.
Тексты публикаций Надежды Кушнир:
Зря я написала вообще тот пост.
Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", Наср*ть в каком вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации.
Спасибо, пожалуй я уйду куда-то на пару дней подальше от всех и всего.
***
С полицией поговорила.
Д*рьмо о себе почитала.
День удался.
***
Больше всего в этом всем меня удивляют комментарии, что я все придумала, чтобы обо мне узнали.
Ну да, это же так и надо было. 11 лет делать кучу охре*нных проектов, о которых все молчат, но чтоб о тебе написали, когда тебя добивался стремный жирный мужик без пупка. Детскому иллюстратору же так нужна такая слава, очень в работе помогает, ага.
Я уже более или менее себя чувствую, и даже в истерическом состоянии придумала шутку (ну, как всегда, бл*ть, спасаюся), но надо же найти оправдание дебильным человеческим комментариям о хайпе. Так вот шутка юмора: у меня есть замечательная книга о пупке, ежели вы не знали.
Лучше, бл*ть, рекламы и быть не могло. Специально не придумаешь.