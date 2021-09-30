Нова спроба зґвалтування в потязі УЗ: художниця пояснила, чому закрила резонансний допис

Художниця-ілюстраторка Надія Кушнір, яку ледь не зґвалтували у потязі Укрзалізниці, не видаляла свій допис про це. Вона обмежила до нього доступ через нетактовність деяких журналістів та звинувачення на свою адресу.

Жінку обурило, що певні медіа, женучись за інфоприводом, забувають про співчуття. Крім того, Кушнір здивувала упередженість щодо неї багатьох коментаторів у соцмережах.

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Пошкодувала, що поділилася

Ілюстраторка зізналася, що після пережитого їй потрібно побути на одинці. До того ж, за останню добу вона прочитала про себе в інтернеті надто багато негативу.

Зря я написала взагалі той пост. Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації",

– написала Кушнір.

Надія Кушнір створила відомого персонажа інтернет-коміксів "Гуся".

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Коментатори списали все на "хайп"

Художницю також здивувало, що деякі люди оцінили її моторошну розповідь як вигадку заради слави. Кушнір нагадала хейтерам, що мала її і до цього завдяки творчій професії.

"Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися. Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів, про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага", – емоційно наголосила ілюстраторка.

Напад на Кушнір у купе потягу: що відомо

Інцидент трапився в ніч проти 29 вересня у потязі Київ – Львів.

Спершу чоловік хотів, аби жінка торкнулася його, а після відмови стягнув ковдру і почав чіплятися.

Пасажири у вагоні не підтримали художницю, а лише обурилися через її крики.

Кушнір переселили до іншого купе, втім там інший попутник заявив їй, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

В Укрзалізниці попросили, аби потерпіла детально розповіла про випадок, щоб належно відреагувати на дії провідників.

Крім того, в компанії пообіцяли вирішити питання зі встановленням камер відеоспостереження.

Тексти публікацій Надії Кушнір:

Зря я написала взагалі той пост.

Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації.

Спасіба, пажалуй я уйду кудась на пару днів подалі від всіх і всього.

***

З поліцією поговорила.

Г*мна про себе почитала.

День удался.

***

Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися.

Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів,про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага.

Я уже більш-менш почуваюся, і навіть в істеричному стані придумала шутку (ну, як завжди, бл*дь, спасаюся), але треба ж найти оправдання дибільним людським коментарям про хайп. Так вот шутка юмара: у мене є чудова книжка про пуп, якшо ви не знали.

Лучче, бл*дь, реклами і бути не могло. Спеціально не придумаєш.