На Оболони мужчина устроил стрельбу среди улицы и может сесть за решетку на 7 лет

В Оболонском районе столицы задержали 33-летнего мужчину, устроившего стрельбу прямо среди улицы. Опасной выходкой он изрядно напугал прохожих. Об инциденте стало известно 2 ноября.

Собственно, местные жители и пожаловались правоохранителям на неадеквата. На улицу Александра Архипенко немедленно отправились патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

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Вооружен и агрессивен

Прибыв по указанному адресу, полицейские остановили агрессивного мужчину. У дебошира изъяли, предположительно, пистолет и восемь патронов к нему. Оказалось, что злоумышленник трижды выстрелил в воздух и дважды – в землю.

За щегольство оружием светит длительный срок

Мужчине уже сообщили о подозрении в хулиганстве. Кроме того, стрелка отправили под круглосуточный домашний арест. За содеянное мужчину могут упечь за решетку на семь лет.

Случай со стрельбой на Крещатике

В баре "Диктат" на улице Крещатик в середине октября вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой. Один из посетителей применил травматическое оружие против охранника заведения и ранил его в живот.