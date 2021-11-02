На Оболоні чоловік влаштував стрілянину серед вулиці й може сісти за ґрати на 7 років

В Оболонському районі столиці затримали 33-річного чоловіка, який влаштував стрілянину просто серед вулиці. Небезпечною витівкою він неабияк налякав перехожих. Про інцидент стало відомо 2 листопада.

Власне, місцеві жителі й поскаржилися правоохоронцям на неадеквата. На вулицю Олександра Архипенка негайно вирушили патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

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Озброєний і агресивний

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські зупинили агресивного чоловіка. У дебошира вилучили, імовірно, пістолет та вісім набоїв до нього. Виявилося, що зловмисник тричі вистрілив у повітря і двічі – в землю.

За хизування зброєю світить тривалий термін

Молодику вже повідомили про підозру в хуліганстві. Крім того, стрільця відправили під цілодобовий домашній арешт. За скоєне чоловіка можуть запроторити за ґрати на сім років.

Випадок зі стріляниною на Хрещатику

У барі "Диктат" на вулиці Хрещатик в середині жовтня спалахнув конфлікт, якій закінчився стріляниною. Один з відвідувачів застосував травматичну зброю проти охоронця закладу і поранив його у живіт.