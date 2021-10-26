Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві й узяли під варту. За скоєне він може поплатитися сімома роками волі.

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Заступився за матір, вхопившись за зброю

Про інцидент поліції повідомила сама 33-річна потерпіла.

Вона сперечалася із сусідкою, коли на вулицю вибіг син жінки і вистрілив, нібито захищаючи матір.

На місце події одразу прибули правоохоронці, слідчі та медики.



Фото підозрюваного в нападі на жінку / Фото поліції Києва

Темна біографія нападника

Затриманий 36-річний киянин виявився рецидивістом – раніше він вже мав судимості за крадіжки, грабежі та незаконне поводження зі зброєю. Крім того, під час обшуку в нього вдома знову знайшли схожий на неї предмет, його відправили на експертизу.

Текст публікації поліції Києва:

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру місцевому мешканцю, який вистрілив у сусідку

Чоловік вирішив втрутитись у суперечку між його матір’ю та знайомою, у результаті чого спричинив киянці тілесні ушкодження. На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою. Тепер за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До чергової частини Солом'янського управління поліції від 33-річної киянки надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Олекси Тихого в неї вистрілив чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

Поспілкувавшись із потерпілою, поліцейські з'ясували, що на вулиці у неї виник словесний конфлікт із сусідкою. У цей момент із будинку вибіг син опонентки, який вирішив заступитись за матір та вистрілив у заявницю. Потерпілу в задовільному стані госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 36-річний киянин, раніше судимий за крадіжки, грабежі та незаконне поводження зі зброєю. Окрім цього, під час обшуку за місцем проживання слідчі вилучили у нього предмет, схожий на зброю, та направили на проведення відповідного експертного дослідження.

За погодженням із Солом'янською окружною прокуратурою слідчий повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.