Киев и область накрыла непогода: шквальный ветер срывает крыши домов, улицы засыпало градом

Днем в воскресенье, 26 апреля, Киев и область накрыла непогода. Местные жители сообщают о шквальном ветре и граде, а в соцсетях публикуют фото и видео последствий внезапного урагана.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Что происходит с погодой в Киеве?

26 апреля в столице внезапно началась сильная гроза с ливнем, градом и шквальным ветром.

Больше всего осадков зафиксировали в Подольском, Шевченковском и Печерском районах Киева. Там град размером с горошину за несколько минут покрыл улицы, тротуары и газоны, а в соцсетях начали появляться многочисленные фото и видео непогоды.

Град и ливень в Киеве: смотрите видео 24 Канала

По данным местных телеграмм-каналов, сильный ветер в Киеве также буквально вырывает оконные рамы в квартирах.

Шквальный ветер в столице: смотрите видео

Кроме этого, сообщается, что в одном из районов обломок здания влетел прямо в лобовое стекло припаркованного автомобиля. К счастью, внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Поврежденный автомобиль в Киеве / Фото: местные телеграмм-каналы

Повреждения также получил каштан Иващенко – дерево в центре столицы, которому более 150 лет. С 2013 года он имеет статус ботанического памятника.

В столице пострадало дерево: смотрите видео

Не лучше оказалась ситуация и в Киевской области: СМИ сообщают, что в Вышгороде из-за порывов ветра с дома сорвало крышу.

Последствия непогоды в Вышгороде: смотрите видео

Синоптики объясняют такое изменение погоды прохождением мощного атмосферного фронта с северо-запада, принесшего дожди практически во все регионы страны.

Днем ранее об ухудшении погоды уже предупреждали в КГГА.

Напоминаем, что во время сильного ветра следует плотно закрыть все окна домов, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт,

– говорилось в сообщении.

В случае опасности в КГГА советуют обращаться к спасателям по номеру 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

Когда погода наконец улучшится?

Руководитель отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что прогностические модели пока дают разные варианты развития событий, поэтому делать точные выводы пока сложно. Но, по ее словам, с мая ожидается общая тенденция к постепенному потеплению.

В то же время синоптик подчеркнула, что пока речь не идет о резких изменениях в первые дни месяца.

Синоптик Виталий Постригань также предостерегал, что в Украине в начале следующей недели сохранятся заморозки. Ощущение холода будет усиливать порывистый ветер, но днем будет несколько теплее.