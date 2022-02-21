Поймали с поличным: на Киевщине полицейский килограммами продавал амфетамин

Следователи Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного полиции в Киевской области. Он продал своему знакомому 1,3 килограмма амфетамина.

По информации ГБР, правоохранитель поставлял знакомому амфетамин с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Его задержали, когда он передавал 800 граммов.

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Как действуют следователи

Во время досудебного расследования дома у подозреваемого провели обыск. Там нашли доказательства преступной деятельности.

Сейчас устанавливают другие факты продажи незаконных веществ и всех причастных лиц. Также решают вопрос о сообщении задержанному подозрения.

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Что грозит мужчине

Следователи квалифицируют действия правоохранителя по статье незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.



Следователи нашли доказательства / Фото ГБР



Полицейский продавал амфетамин / Фото ГБР

Похожий случай в Харькове

Правоохранителя в Харькове обвиняют в продаже метадона. Его с поличным задержали 8 июля 2021 года, но расследование завершили 17 января. Агенты ГБР также установили, что полицейский продавал димедрол.