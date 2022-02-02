Ежесуточно через почти 100 магазинов дилеры продавали 50 тысяч доз наркотических препаратов. Об этом сообщили в Нацполиции 1 февраля.

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Как реализовали преступную деятельность

Семь мужчин от 26 до 40 лет, которые являются жителями Киева, создали 2 нарколаборатории, где и производили запрещенные вещества. Они продавали их на территории всей Украины через интернет-магазины.

Что нашли правоохранители

Стоимость "товара", изъятого правоохранителями, согласно ценам "черного рынка", составила почти 35 миллионов гривен. Речь идет о более чем 20 килограммах Альфа PVP, около 8 килограммов амфетамина, свыше 4 килограммов каннабиса, а также около тысячи таблеток "экстази".

Кроме этого, нашли 200 литров психотропного вещества, конопли и более 100 компонентов для изготовления наркотиков. Также конфисковали 113 тысяч долларов, 158 тысяч гривен, оружие, телефоны и арестовали 4 автомобиля.

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Перекрыли международные каналы

Преступная группировка была обнаружена и задержана в конце 2020 года. В ее состав входили 2 организатора, химики, курьеры и работник почты. Правоохранителям также удалось перекрыть 2 международных канала, через которые психотропные вещества поставляли в Украину.

Что грозит задержанным

Следователи завершили работу. Вскоре Подольский суд рассмотрит материалы дела. Мужчинам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.