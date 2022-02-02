Щодоби через майже 100 магазинів дилери продавали 50 тисяч доз наркотичних препаратів. Про це у Нацполіції повідомили 1 лютого.

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Як реалізували злочинну діяльність

Семеро чоловіків від 26 до 40 років, які є мешканцями Києва, створили 2 нарколабораторії, де й виготовляли заборонені речовини. Вони продавали їх на території всієї України через інтернет-крамниці.

Що знайшли правоохоронці

Вартість "товару", який вилучили правоохоронці, згідно з цінами "чорного ринку", становила майже 35 мільйонів гривень. Мовиться про понад 20 кілограмів Альфа PVP, близько 8 кілограмів амфетаміну, понад 4 кілограмів канабісу, а також майже тисячу пігулок "екстазі".

Крім цього, знайшли 200 літрів психотропної речовини, коноплі та більше ніж 100 компонентів для виготовлення наркотиків. Також конфіскували 113 тисяч доларів, 158 тисяч гривень, зброю, телефони й заарештували 4 автомобілі.

Перекрили міжнародні канали

Злочинне угруповання виявили та затримали наприкінці 2020 року. До його складу входили 2 організатори, хіміки, кур'єри та працівник пошти. Правоохоронцям також вдалося перекрити 2 міжнародні канали, через які психотропні речовини постачали до України.

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Що загрожує затриманим

Наразі слідчі завершили роботу. Невдовзі Подільський суд розгляне матеріали справи. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.