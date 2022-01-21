Преступные действия происходили на территории Львовского учреждения исполнения наказаний №19. Об этом сообщили 21 января.

К теме Сбывал наркотики заключенным: на Днепропетровщине разоблачили работника колонии

Во Львове заключенным передавали наркотики / Фото Львовской областной прокуратуры

Как реализовали преступную схему

Следователи установили, что в течение 2021 года участники преступной схемы поставляли наркотики в СИЗО. Они находили людей на свободе, которые были знакомыми с родными или друзьями узников. Последние, со своей стороны, во время свиданий и передавали запрещенные вещества. Впоследствии заключенные продавали наркотики на территории следственного изолятора.



Наркотики передавали родные и друзья заключенных / Фото Львовской областной прокуратуры

Еще один случай поставки наркотиков в СИЗО

Бывшие работники Киевского следственного изолятора продавали наркотики на территории исправительного учреждения. Речь идет о метадоне и марихуане. Помимо этого, участники группировки пользовались служебным положением и покрывали дилеров.

Членов преступной группы поймали в июне 2021 года. Мужчин сразу уволили с работы в СИЗО. О суде над ними сообщили 18 января 2022 года. Если вину докажут, экспертам изолятора грозит до 12 лет лишения свободы.