По информации следствия, речь идет о младшем инспекторе одного из отделов Синельниковской исправительной колонии №94. В его вещах было найдено более 3 килограммов запрещенных веществ.
К теме В Киеве будут судить эксработников Лукьяновского СИЗО, продававших наркотики заключенным
Продажа наркотиков в колонии
Мужчине объявили о подозрении в правонарушении. За сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет тюрьмы.
В ходе обыска у работника колонии обнаружили:
- 3 килограмма каннабиса;
- 8,5 г методона;
- 0,5 г метамфетамина;
- 1,6 г дифенгидрамина.
Правоохранители продолжают досудебное расследование по делу. Доказательства собираются работниками Государственного бюро расследований.
Бизнес из России
Недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая распространяла наркотики в колониях Ровно и Луцка. Известно, что деятельность местных банков координировали "воры в законе" из России.
В частности, ответственным за поставку товара в Ровно был уголовный авторитет, отбывавший наказание в одной из колоний. Его банда снабжала и сбывала запрещенные вещества в тюрьме.
Уголовный авторитет продавал наркотики в колонии и отправлял деньги в Россию / Фото СБУ
Часть денег от продаж, а также полученных во время азартных игр, поставку сигарет и еды уголовный авторитет отправлял в Россию. Помогали в бизнесе его подельники на свободе.