За інформацією слідства, мовиться про молодшого інспектора одного з відділів Синельниківської виправної колонії №94. У його речах знайшли понад 3 кілограми заборонених речовин.
До теми У Києві судитимуть експрацівників Лук'янівського СІЗО, які продавали наркотики в'язням
Продаж наркотиків у колонії
Чоловікові оголосили про підозру в правопорушенні. За збут наркотиків йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Під час обшуку в працівника колонії виявили:
- 3 кілограми канабісу;
- 8,5 грамів метадону;
- 0,5 грамів метамфетаміну;
- 1,6 грама дифенгідраміну.
Правоохоронці продовжують досудове розслідування у справі. Докази збирають працівники Державного бюро розслідувань.
Бізнес із Росії
Нещодавно працівники Служби безпеки України викрили злочинне угруповання, яке поширювало наркотики в колоніях Рівного та Луцька. Відомо, що діяльність місцевих банк координували "злодії в законі" з Росії.
Зокрема, відповідальним за постачання товару в Рівному був кримінальний авторитет, який відбував покарання в одній з колоній. Його банда постачала та збувала заборонені речовини до в'язниці.
Кримінальний авторитет продавав наркотики в колонії та відправляв гроші в Росію / Фото СБУ
Частину грошей від продажів, а також отриманих під час азартних ігор, постачання цигарок і їжі кримінальний авторитет відправляв у Росію. Допомагали в бізнесі його спільники на волі.