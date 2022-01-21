За інформацією слідства, мовиться про молодшого інспектора одного з відділів Синельниківської виправної колонії №94. У його речах знайшли понад 3 кілограми заборонених речовин.

До теми У Києві судитимуть експрацівників Лук'янівського СІЗО, які продавали наркотики в'язням

Продаж наркотиків у колонії

Чоловікові оголосили про підозру в правопорушенні. За збут наркотиків йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Під час обшуку в працівника колонії виявили:

3 кілограми канабісу;

8,5 грамів метадону;

0,5 грамів метамфетаміну;

1,6 грама дифенгідраміну.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування у справі. Докази збирають працівники Державного бюро розслідувань.

Бізнес із Росії

Нещодавно працівники Служби безпеки України викрили злочинне угруповання, яке поширювало наркотики в колоніях Рівного та Луцька. Відомо, що діяльність місцевих банк координували "злодії в законі" з Росії.

Зокрема, відповідальним за постачання товару в Рівному був кримінальний авторитет, який відбував покарання в одній з колоній. Його банда постачала та збувала заборонені речовини до в'язниці.



Кримінальний авторитет продавав наркотики в колонії та відправляв гроші в Росію / Фото СБУ

Частину грошей від продажів, а також отриманих під час азартних ігор, постачання цигарок і їжі кримінальний авторитет відправляв у Росію. Допомагали в бізнесі його спільники на волі.

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